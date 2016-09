Spiegel TV Wissen 08:00 bis 08:50 Dokumentation Paul Merton in Europa Deutschland GB 2010 Merken Der britische Komiker Paul Merton muss feststellen, dass seine Kenntnisse über Europa alles andere als solide sind und begibt sich auf die Reise. In Deutschland erkundet er nach seiner ersten Station Berlin den deutschen Osten. In Bayern begegnet Paul einem Künstler, der sein Leben lang winzige Papierschiffchen gefaltet hat. Außerdem entdeckt er eine neue FKK-Bewegung, die Gruppe "Nacktiv". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Paul Merton in Europe