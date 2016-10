Silverline 03:25 bis 05:00 Horrorfilm Bloodbath BRA 2013 20 40 60 80 100 Merken Nachdem sie auf offener See eine überraschende und blutige Begegnung mit einem Fischmonster hatten, kehren zwei Fischer in ihr Dorf zurück. Mit dabei: eine verseuchte Fischladung. Bald schon stellt sich heraus, was für eine schreckliche Gefahr von dem Fischfang ausgeht. Jeder, der sich einen Fisch einverleibt, verwandelt sich in eine blutrünstige Kreatur mit einem ausgeprägten Hunger auf Menschenfleisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marcelo Castanheira (The Devil) Mayra Alarcón (Isidora Fernandez) Carol Aragão (Clara) Ricardo Araújo (Araujo) Petter Baiestorf (Heavy Metal II) Ana Carolina Braga (Prostituta e zumbi) Alexandre Brunoro (Zumbi) Originaltitel: Mar Negro Regie: Rodrigo Aragão Drehbuch: Rodrigo Aragão Kamera: Marcelo Castanheira Musik: Joao Macdowell Altersempfehlung: ab 18