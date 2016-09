Silverline 20:15 bis 22:25 Fantasyfilm Durst COR 2009 20 40 60 80 100 Merken Der beliebte und zurückhaltende Kleinstadt-Priester nimmt freiwillig an einem Experiment teil. Dieses läuft jedoch schief und verwandelt ihn in einen Vampir. Die körperliche und geistige Veränderung des Priesters führen zu einer Affäre mit der Frau seines Sandkasten- Freundes. Die Frau genießt die Abwechslung, denn sie hat ihr stumpfsinniges Leben satt.Der einstige Priester jedoch verfällt immer tiefer der Verzweiflung und der Sittenlosigkeit. Es wird immer schlimmer. Er kämpft um das letzte bisschen Menschlichkeit, das ihm noch geblieben ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kang-ho Song (Priester Sang-hyeon) Ok-bin Kim (Tae-ju) Hae-suk Kim (Lady Ra) Ha-kyun Shin (Kang-woo) In-hwan Park (Priester Noh) Dal-su Oh (Yeong-doo) Young-Chang Song (Seung-dae) Originaltitel: Bakjwi Regie: Chan-wook Park Drehbuch: Seo-Gyeong Jeong, Chan-wook Park Kamera: Chung-Hoon Chung Musik: Yeong-wook Jo Altersempfehlung: ab 16