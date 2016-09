Silverline 09:10 bis 11:15 Actionfilm Flying Swords of Dragon Gate CHN 2011 20 40 60 80 100 Merken China am Ende der Ming-Dynastie, das Land wird von dem skrupellosen Yu terrorisiert. Hoffnung in der Bevölkerung keimt auf, als sich Martial-Arts-Meister und Freiheitskämpfer Zhao (Jet Li) zum Ziel setzt, mit der Korruption und Unterdrückung aufzuräumen. Im Wüsten-Gasthaus "Dragon Gate" trifft Yu auf Zhao und seine Kämpfer sowie auf eine Gruppe trinkfester Mongolen, die darauf warten, dass ein mächtiger Sandsturm eine sagenumwobene Stadt aus Gold freilegen wird. Die Gier steht allen ins Gesicht geschrieben, und so kommt es zum ultimativen und tödlichen Kampf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jet Li (Zhao Huai'an) Zhou Xun (Ling Yanqiu) Chen Kun (Yu Hua Tian / Pu Cangzhou / Blade in the Wind) Li Yuchun (Gu Shaotang) Gwei Lun-Mei (Chang Xiaowen / Bu Ludu) Louis Fan (Ma Jinliang) Mavis Fan (Su Huirong) Originaltitel: Flying Swords of Dragon Gate Regie: Tsui Hark Drehbuch: Tsui Hark Kamera: Johnny Choi Sung Fai Musik: Xin Gu, Han Chiang Li, Wai Lap Wu Altersempfehlung: ab 16