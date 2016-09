ARD alpha 08:30 bis 08:55 Magazin Wissen macht Ah! Feste drücken, Shary! D 2016 16:9 Live TV Merken Shary und Ralph stehen unter Druck. Sie verschwindet hinter der Klotür und kommt nichtmehr heraus. Er ist ganz auf sich alleine gestellt. Ralph verrät, warum Eier oval sind und wie man einsame Fledermauskinder zurück zur Mama bringt. Außerdem findet er den Unterschied heraus zwischen "ziehen" und "drücken" - und präsentiert die Antworten auf diese Fragen: * Warum bekommt man Bauchweh vom Lachen? Jeder weiß: Lachen ist gesund! Ob alleine oder zusammen mit Freunden, sogar über uns selbst können wir lachen. Aber ist zu viel Lachen ungesund? Schließlich bekommen wir davon Bauchweh. * Was ist Akupunktur? * Was ist ein Albtraum und warum heißt er so? * Wie schlafen Fledermäuse kopfüber, und wieso fallen sie nicht runter? * Warum schlüpfen die Küken bei Hühnern alle an einem Tag, obwohl das Huhn die Eier an unterschiedlichen Tagen gelegt hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Shary Reeves , Ralph Caspers Originaltitel: Wissen macht Ah!