Motorvision.TV 04:15 bis 04:45 Magazin Perfect Ride Stille bei Tag und Nacht - elektrisch in die Zukunft D 2013 Stereo 16:9 Unter anderem in der Sendung: Der Tesla Model S! Er ist das Auto des 21. Jahrhunderts. Er zeigt den großen Automobilkonzernen, was möglich ist, wenn man an eine Idee glaubt. Das Tesla Model S ist eines der außergewöhnlichsten Fahrzeuge, die man sich kaufen kann. Platz für bis zu 7 Personen, eine elektrische Reichweite von bis zu 500 Kilometern, und in 4 Sekunden startet er elektrisch auf 100 durch. Tesla garantiert sogar noch jedem Käufer kostenloses Laden auf Lebenszeit. Perfect Ride - vollkommen elektrisch. Originaltitel: Perfect Ride