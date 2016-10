Motorvision.TV 21:45 bis 22:40 Motorsport Isle of Man Tourist Trophy 2016 Zweites Sidecar TT Rennen GB 2016 Stereo 16:9 Merken Zum Abschluss der Isle of Man TT sind noch einmal die Sidecars unterwegs auf drei Rennrunden über 182 Kilometer rund um den Sneafall Mountain. Im Vorjahr erhielt Fiona Baker-Milligan als beste weibliche Performerin bei einem TT-Rennen als Beifahrerin im Team ihres Vaters Tony Baker die Susan Jenness Trophy. Bei den Herren bilden die Birchalls, Dave Molyneux und John Holden mit Beifahrer Dan Sayle eine Klasse für sich. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Isle of Man Tourist Trophy