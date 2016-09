Sky Sport 2 11:30 bis 14:30 Golf Golf: Ryder Cup The 2016 Ryder Cup, 1. Tag in Chaska, Minnesota (USA) 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die zwölf besten Golfer Europas messen sich mit den zwölf besten der USA - das ist das genauso simple wie erfolgreiche Format des Ryder Cup. Alle zwei Jahre zieht das Turnier die Golf-Fans auf der ganzen Welt in seinen Bann. Bei der 41. Auflage muss Team Europa seinen Titel in den USA verteidigen. Der Hazeltine National Golf Club in Minnesota ist in dieser Woche der Mittelpunkt der Golf-Welt. Mit dabei im europäischen Team ist auch wieder Martin Kaymer. Kommentar: Carlo Knauss, Gregor Biernath, Adrian Grosser und Irek Myskow. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie