Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokusoap Davongekommen - Unglaubliche Überlebensgeschichten USA 2015 Stereo 16:9

Sara Gillers wurde beim Klettern am East Peak in Meriden, Connecticut, von einem Felsen am Kopf getroffen. Mitarbeiter der Bergrettung befreien die 26-Jährige mit einer Flaschenzugkonstruktion aus ihrer Notlage und transportieren sie mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Als sie in der Unfallstation ankommt, reagiert sie nicht mehr auf äußere Reize. Die Ärzte entfernen ein etwa sieben Zentimeter großes Stück ihrer Schädeldecke, um dem anschwellenden Gehirn Platz zu verschaffen. Saras Zustand ist äußerst kritisch, doch die Mediziner kämpfen um ihr Leben.

Schauspieler: Cheryl Anderson (Ellin's Doctor) William W. Barbour (Mike Penketh) Deena Brennen (Ellin Klor) Phillip Caires (Ellin's Husband) Judy Cerda (Surgical Nurse) Kathleen Dyer (Ellin's Friend) Mathew Lipisko (Gary) Originaltitel: The Day I Almost Died Regie: Ted Leonard Kamera: Luke Sauer Musik: Eric Hester Altersempfehlung: ab 12