Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Top Secret - Im Inneren der ... Foreign Special Ops USA 2012 Der "Special Air Service" ist eine Spezialeinheit der britischen Armee und zählt zu den renommiertesten Elitetruppen weltweit. Die Soldaten kommen rund um den Globus als militärische Aufklärer, bei Sabotageaktionen hinter feindlichen Linien und bei der Befreiung von Gefangenen zum Einsatz. Darüber hinaus fungiert der SAS auch als Antiterroreinheit. International für Aufsehen gesorgt hat die Truppe mit einer spektakulären Befreiungsaktion im Jahr 1980. Damals hatten Terroristen die iranische Botschaft in London besetzt und dort Geiseln genommen. Bis auf eine Person konnten alle Gefangenen von den Spezialkräften befreit werden. Die Episode zeigt, mit welchen Taktiken die Eli Originaltitel: Secrets Of... Altersempfehlung: ab 18