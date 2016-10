Discovery Channel 17:50 bis 18:40 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Müde Knochen USA 2012 Stereo 16:9 Merken Die Wetterbedingungen sind die reinste Hölle: Das Thermometer ist auf minus 12 Grad gefallen, und starke Windböen fegen mit 90 km/h über den Ozean. Kapitän Andy Hillstrand auf der "Time Bandit" bleibt trotzdem keine Wahl. Er und seine Männer müssen in dieser verkorksten Saison retten, was noch zu retten ist. Während die Crew das Deck vom Eis befreit, macht sich einer der Seeleute Sorgen um die Zukunft. Eddie Uwekoolani fühlt sich zu alt für diesen Knochenjob, denn sein Körper spielt nicht mehr mit. Seinen Sohn, der auf demselben Schiff arbeitet, hält bei der ganzen Schufterei vor allem eines aufrecht: die Aussicht auf bare Dollars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch