Discovery Channel 16:15 bis 17:05 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Bombiger Toast USA 2011 Stereo 16:9 Auf der Leinwand sieht es immer so einfach aus! Aber wenn man die spektakulären Stunts der Kino-Helden genauer betrachtet, tauchen einige Fragen auf, wie etwa im Blockbuster "Die Bourne Verschwörung" mit Matt Damon und Franka Potente. In einer Schlüsselszene entkommt Ex-CIA-Agent Jason in fast aussichtloser Lage am Ende doch seinen Häschern und braucht dazu nur drei Dinge: einen Toaster, eine Zeitung und Gas. Damit jagt er ein ganzes Haus in Luft und verwirrt seine Verfolger so sehr, dass er flüchten kann. Adam und Jamie sind große Fans der Hollywood-Trilogie und wollen natürlich auch, dass am Ende das Gute siegt. Trotzdem fragen sich die "Mythbusters", ob der ... Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Tory Belleci (Himself - Host) Kari Byron (Herself - Host) Grant Imahara (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters Regie: Alice Dallow, Lauren Gray Williams Drehbuch: Jessica Mallett, Chris Williams