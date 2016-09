Discovery Channel 06:10 bis 06:55 Dokumentation Ed Stafford: Survival-Trip ins Ungewisse Der Riesenkrater GB 2015 Stereo 16:9 Merken Ed Stafford hat bei seinen Recherchen eine interessante Entdeckung gemacht. Die Satellitenaufnahme zeigt einen Krater in den Weiten Sibiriens. Spuren von Meteoriteneinschlägen sehen für gewöhnlich anders aus, doch was ist dann auf dem Foto abgebildet? Um das herauszufinden, bricht der Survival-Experte ins Patomhochland auf - in die Nähe des Dorfes Perevoz. Der nächste Flugplatz befindet sich 200 Kilometer entfernt in der Kleinstadt Bodaybo. Linienflüge gibt es in der Region nicht, deshalb startet Ed seine Expedition in einem Frachtflugzeug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ed Stafford: Into the Unknown Altersempfehlung: ab 12