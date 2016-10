Junior 16:30 bis 16:45 Kinderserie Postbote Pat Kater Jess lernt fliegen GB 2004 Stereo Merken In der Kleinstadt Greendale soll ein Drachenbau-Wettbewerb stattfinden. Natürlich möchte auch der clevere Ted Glen daran teilnehmen. Doch dann passiert ein Missgeschick: Noch vor dem Wettbewerb hebt Teds Drachen ab, mit Kater Jess an Bord. - Kultige Knetfiguren-Serie von Paddington-Bär-Papa John Cunliffe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Postman Pat Regie: Chris Taylor Musik: Simon Woodgate Altersempfehlung: ab 6