Dragon (Jackie Chan) und Tiger (Wei Pai) wachsen in einem Waisenhaus auf. Die Brüder sind zwar grundverschieden, lernen aber beide in derselben Kung-Fu-Schule, die mit einer anderen im Wettstreit steht. Während Dragon diszipliniert bei der Sache ist, gerät Tiger auf die schiefe Bahn. - Spektakuläre Kampfsequenzen, viel Action und Humor: Hongkongs Superstar Jackie Chan zeigt sich in Höchstform und gibt vollen Körpereinsatz. In Google-Kalender eintragen