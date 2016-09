Sky Emotion 20:15 bis 22:10 Tragikomödie Kiss the Cook USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Gourmetkoch Carl Casper (Jon Favreau) tischt in seinem Restaurant grandiose Speisen auf. Doch als er sich mit seinem rigiden Boss (Dustin Hoffman) und einem versnobbten Gastro-Kritiker anlegt, ist er seinen Job los. Prompt macht er sich mit einem Foodtruck selbständig - und serviert endlich nur noch, was er will. - Lecker-leichter Spaß von und mit "Iron Man"-Regisseur Jon Favreau, mit Robert Downey Jr. und Scarlett Johansson in Nebenrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Favreau (Carl Casper) Sofía Vergara (Inez) John Leguizamo (Martin) Scarlett Johansson (Molly) Dustin Hoffman (Riva) Bobby Cannavale (Tony) Oliver Platt (Ramsey Michel) Originaltitel: Chef Regie: Jon Favreau Drehbuch: Jon Favreau Kamera: Kramer Morgenthau Altersempfehlung: ab 6