Sky Emotion 15:20 bis 16:55 Thriller Trigger Point CDN 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Callie (Jordan Hinson) schließt sich einer studentischen Aktivistengruppe an. Ziel ihrer Kampagnen ist der skrupellose Konzern Sterling Exton, der auch für den Jobverlust von Callies Vater verantwortlich ist. Die Studentin fühlt sich erfüllt von ihrem politischen Engagement, erst recht, als sie sich in den charismatischen Anführer der Gruppe verliebt. Doch dann werden die Aktionen immer gewalttätiger und bringen Callie selbst in Gefahr. - Top-Jungstars in einem temporeichen Politthriller im College-Milieu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jordan Hinson (Callie Banner) Yani Gellman (Jared Church) Alain Goulem (Miles Banner) Allie MacDonald (Ashley Robinson) Daniel Rindress-Kay (Patrick Owens) Meghan Gabruch (Brianna Heath) Dusan Dukic (Kieran Connor) Originaltitel: Trigger Point Regie: Philippe Gagnon Drehbuch: J.B. White Kamera: Daniel Villeneuve Musik: Marc Ouellette Altersempfehlung: ab 12