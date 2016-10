Niederlande 2 22:35 bis 23:05 Sonstiges De Vloer Op Een leven voor een leven, Eenzame dames, Horizon NL 2016 HDTV Merken De Vloer Op daagt doorgewinterde acteurs uit om op de toppen van hun kunnen te improviseren. Regelmatig komen zij zo tot juweeltjes, vaak tot hun eigen verrassing. Ontroerend, hilarisch, schokkend en tot nadenken stemmend. Actuele maatschappelijke en relationele dilemma's worden in een improvisatie-opdracht gegoten. Ongebreidelde vrolijkheid gaan de acteurs niet uit de weg, maar tegelijkertijd is er in bijna iedere scène het moment dat de hilariteit plaatsmaakt voor een inkijkje in de wijze waarop mensen tot morele en ethische keuzes komen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Peter de Baan Originaltitel: De vloer op Regie: Floor Maas