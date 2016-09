Niederlande 2 20:30 bis 21:20 Sonstiges 65 jaar TV: Tijd voor pensioen? De kijker centraal NL 2016 HDTV Merken De kijker staat centraal; de kijker die, stammend uit de radiotijd, lid was van een omroepvereniging, maar met de komst van de televisie steeds meer "ontzuild" raakte. Het medium had groot effect op de vrijetijdsbesteding en zelfs op de inrichting van het interieur. Waar de zendgemachtigden eerst nog maakten wat de kijker maar moest slikken, keerden de verhoudingen, vooral door het succes van Radio Veronica, maar ook door de komst van de TROS binnen het bestel en door de intrede van commerciële televisie. De kijker kreeg steeds meer te vertellen. Dat er ook op de publieke omroep reclame moest komen was onvermijdelijk. Ook nam het onderzoek naar kijkersgedrag een hoge vlucht. Het publiek werd minder passief en ook steeds meer onderdeel van het spel. Vaak met emotietelevisie tot gevolg; Nederland bleek lang niet zo nuchter als wel verondersteld werd. De vraag is hoe lang lineair tv-kijken nog stand zal houden. En of het zonder de gezamenlijke tv-ervaring nog wel zo gezellig zal zijn in de huiskamer of bij de koffieautomaat. Aan het woord komen o.a. kijkcijferexpert René van Dammen, Paul de Leeuw en Alexander Klöpping. In Google-Kalender eintragen Moderation: Bert Van Der Veer Originaltitel: 65 jaar TV: Tijd voor pensioen?