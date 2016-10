Niederlande 2 13:50 bis 14:40 Sonstiges College Tour Reed Hastings NL 2016 HDTV Merken Reed Hastings is medeoprichter en CEO van Netflix, wereldwijd het grootste internettelevisienetwerk met ruim 83 miljoen leden in meer dan 190 landen. Het aanbod van Netflix bestaat onder andere uit Original-series, documentaires en speelfilms. Het innovatieve bedrijf opereert op het snijvlak van techniek en entertainment: Silicon Valley meets Hollywood. Met populaire series als House Of Cards, Narcos, Stranger Things en Orange Is The New Black weet Netflix de kijker aan zich te binden. Naast zijn werkzaamheden bij Netflix zit Reed Hastings ook in de raad van bestuur van Facebook en heeft hij een eigen educatiefonds. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Twan Huys Originaltitel: College Tour