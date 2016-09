Niederlande 2 10:05 bis 10:35 Sonstiges Landinwaarts NL 2016 HDTV Merken Couturier Mart Visser neemt Dieuwertje mee op zijn boot. Varend over het Amsterdamse water vertelt hij haar over zijn nieuwe tentoonstelling waar mode en kunst samensmelten. Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet, wie kent ze niet? Bedacht en geschreven door Annie M.G. Schmidt natuurlijk, maar ook allemaal tot leven gebracht door illustratrice Fiep Westendorp. Ter ere van haar 100e geboortedag is er een speciaal jubileumjaar georganiseerd met tal van activiteiten en tentoonstellingen. Dieuwertje reist mee met de Fiepbus. Janny van der Heijden trotseert de Hollandse klei en gaat op zoek naar mooie producten en hun passievolle makers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieuwertje Blok Originaltitel: Landinwaarts!