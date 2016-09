Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:05 Dokumentation Die Forensik-Detektive Das Geheimnis der Knochen USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Knochen sagen viel über einen Menschen aus. Diese Erkenntnis fand jedoch bis 1897 kaum Berücksichtigung bei der Verbrechensbekämpfung. In jenem Jahr avancierten Knochen in einem spektakulären Kriminalverfahren, das Amerika in Atem hielt, zu einer Art "Kronzeugen". 80 Jahre später rückte die gerichtsmedizinische Anthropologie erneut in den Fokus der Öffentlichkeit in einem der spektakulärsten Serienmordverfahren der amerikanischen Geschichte. Heutzutage beschränken Anthropologen ihre Untersuchungen immer weniger auf lokal begrenzte Tatorte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Forensic Firsts