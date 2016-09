Spiegel Geschichte 07:50 bis 08:40 Dokumentation Die letzten 24 Stunden von... Jim Morrison CDN 2007 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 7: James Douglas Morrison, besser bekannt als Jim Morrison, war der Frontmann der Rockgruppe "The Doors". Sein Tod am 3. Juli 1971 in Paris wirft noch immer Fragen auf. War es wirklich ein normaler Herzanfall, wie es der damalige Arzt attestierte? Oder starb der Sänger an einer Überdosis Heroin? Die Dokumentation geht Gerüchten auf den Grund und verfolgt Spuren, die Licht in diesen bis heute umstrittenen Todesfall bringen könnten . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Final 24 Altersempfehlung: ab 12