Beth (Rebecca Hall) hat das Strippen und die Provinz satt. Sie sucht ihr Glück im Spielerparadies Las Vegas und landet im Wettbüro von Dink (Bruce Willis). Der erkennt nicht nur Beths körperliche Reize sondern auch ihr Talent für Zahlen. Beth wird für ihn bald unersetzlich. Bis seine eifersüchtige Ehefrau Tulip (Catherine Zeta-Jones) einschreitet. Jetzt will Beth ihr Glück in New York versuchen. Doch dort sind Wetten illegal. Bald steckt sie bis zum Hals in Problemen. - Warmherzige Komödie nach Tatsachen, von Kultregisseur Stephen Frears. In Google-Kalender eintragen