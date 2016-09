Ex-Hollywood-Stern Lenny ist gemeinsam mit seiner Familie in seine alte Heimatstadt zurückgezogen, um den Kindern ein normales Leben zu ermöglichen. Dort warten bereits seine Freunde aus Highschool-Tagen auf ihn, um gemeinsam mit ihm die Stadt unsicher zu machen: Eric, Kurt, Marcus und die anderen Jungs ignorieren die Vorschriften ihrer Frauen, lassen die Arbeit sausen und wollen sich einen Tag lang einfach nur amüsieren. Doch dann geraten sie mit einer streitsuchenden Highschool-Gang aneinander, deren Anführer Andy den Herren des älteren Semesters vor Augen führt, dass sie längst nicht mehr angesagt sind. Das lassen Lenny und seine Freunde nicht auf sich sitzen und zerstören das Clubhaus der Jugendlichen - ein fataler Fehler. Am Abend veranstaltet Lenny eine große Eigthies Party, auf der plötzlich die Highschool-Kids auftauchen und Rache nehmen wollen. Können Lenny und seine Freunde die bedrohliche Situation deeskalieren? Und als wäre das nicht schon Aufregung genug, lässt auch Lennys Frau Roxanne eine Bombe platzen. In Google-Kalender eintragen