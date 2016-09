An der Highschool waren Lenny (Adam Sandler) und seine Kumpels (u.a. Kevin James, Chris Rock) ein unzertrennliches Basketball-Team. Jetzt treffen sie sich wieder, um ihrem Trainer die letzte Ehre zu erweisen und verbringen ein Wochenende am See. Eine willkommene Gelegenheit, all die Dinge zu tun, an denen sie schon früher am meisten Spaß hatten. Auch wenn sie ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen haben, wächst die alte Clique schnell wieder zusammen. - Urkomisches Klassentreffen der Comedy-Superstars. In Google-Kalender eintragen