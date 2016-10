Sky Atlantic HD 04:05 bis 05:00 Serien Deadwood Bullocks Rückkehr USA 2004 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bullock (Timothy Olyphant) und Utter (Dayton Callie) überwältigen den Mörder Jack McCall (Garret Dillahunt) und überlegen, ob sie ihn in Yankton vor Gericht bringen sollen. Flora (Kristen Bell) und Miles (Greg Cipes) kommen nach Deadwood, um ihren Vater zu suchen. Schnell finden beide einen Job: Miles im Gem-Saloon, Flora bei der Konkurrenz im Bella Union - eine Niederlage für Swearengen (Ian McShane), der die junge Frau gerne unter seine Fittiche nehmen wollte. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) Jim Beaver (Whitney Ellsworth) Brad Dourif (Doc Cochran) John Hawkes (Sol Star) Paula Malcomson (Trixie) Originaltitel: Deadwood Regie: Michael Engler Drehbuch: David Milch, Jody Worth Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 16