Sky Atlantic HD 02:10 bis 03:10 Serien Deadwood Kurzer Prozess USA 2004 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Bürger von Deadwood müssen ihre eigenen Gesetze machen, um einen Mörder vor Gericht stellen zu können. Swearengen (Ian McShane) baut seinen Saloon für die Verhandlung in einen Gerichtssaal um. Da Calamity Jane (Robin Weigert) betrunken ist, wird Trixie (Paula Malcomson) beauftragt, sich mit Alma Garett (Molly Parker) um das kleine Metz-Mädchen zu kümmern. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) John Hawkes (Sol Star) Robin Weigert (Calamity Jane) Kim Dickens (Joanie Stubbs) Dayton Callie (Charlie Utter) Originaltitel: Deadwood Regie: Ed Bianchi Drehbuch: John Belluso, David Milch Kamera: Lloyd Ahern Musik: Michael Brook, David Schwartz Altersempfehlung: ab 12