Sky Atlantic HD 00:20 bis 01:50 Dokumentation Larry Kramer: Liebe und Wut USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit seinem autobiographischen Theaterstück "A Normal Heart" und als schwuler Aktivist prägte Larry Kramer nicht nur die öffentliche Wahrnehmung von AIDS und den Homosexuellen insgesamt. Er veränderte auch die amerikanische Gesundheitspolitik. Bis heute bleibt Kramer ein sehr kontrovers diskutierter Vertreter der amerikanischen schwul-lesbischen Community. Die Dokumentation verschränkt aktuelle Interviews mit Ausschnitten aus der preisgekrönten Verfilmung von "A Normal Heart." - Vielschichtige Dokumentation über den streitbaren Autoren und Schwulenaktivisten Larry Kramer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Larry Kramer in Love and Anger Regie: Jean Carlomusto Drehbuch: Jean Carlomusto Kamera: Alex Rappoport, James Wentzy