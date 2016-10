Sky Atlantic HD 18:15 bis 20:00 Drama Too Big to Fail - Die große Krise USA 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die US-Investmentbank Lehman Brothers wird im September 2008 unerwartet zahlungsunfähig. CEO Richard Fuld (James Woods) setzt alles daran, die Bank vor dem Untergang zu bewahren. er scheitert. Die Insolvenz trifft die Amerikaner völlig unvorbereitet und führt zur größten Finanzkrise seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahren. - Brisantes Wirtschaftsdrama nach dem gleichnamigen Bestseller von Andrew Ross Sorkin. Großartig besetzt und für elf Emmys nominiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Woods (Richard Fuld) William Hurt (Henry Paulson) John Heard (Joe Gregory) Edward Asner (Warren Buffett) Paul Giamatti (Ben Bernanke) Tony Shalhoub (John Mack) Bill Pullman (Jamie Dimon) Originaltitel: Too Big to Fail Regie: Curtis Hanson Drehbuch: Peter Gould Kamera: Kramer Morgenthau Musik: Marcelo Zarvos