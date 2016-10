Classica 03:15 bis 04:50 Musik Recital Leo Nucci Arien von Rossini, Donizetti, Verdi und Puccini I 2007 Stereo 16:9 Merken Der italienische Bariton Leo Nucci (*1942) debütierte 1977 in der Rolle des Figaro in Rossinis "Il barbiere di Siviglia" an der Mailänder Scala. 30 Jahre später gab er einen Arienabend und erinnerte sich in Gesprächen mit dem Musikjournalisten Lorenzo Arruga an die enge Verbindung mit der Scala, die - neben Nuccis internationaler Karriere an allen bedeutenden Opernhäusern der Welt - bis heute andauert. Auf dem Programm stehen Arien von Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini und Giordano. Am Flügel begleitet James Vaughan. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Leo Nucci (Bariton), James Vaughan (Flügel) Originaltitel: Recital Leo Nucci Musik: Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Umberto Giordano, Cesare Andr