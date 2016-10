Classica 23:40 bis 02:10 Oper Verdi, Il Trovatore A 2014 Stereo 16:9 Merken Von den Salzburger Festspielen: "Il Trovatore" von Giuseppe Verdi (1813-1901). Musikalische Leitung: Daniele Gatti - Inszenierung: Alvis Hermanis. Mit Anna Netrebko (Leonora), Plácido Domingo (Il Conte di Luna), Francesco Meli (Manrico), Marie-Nicole Lemieux (Azucena), Riccardo Zanellato (Ferrando). Zwei Männer, die nicht wissen, dass sie Brüder sind, liefern sich erbitterte Kämpfe, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in der Liebe zu ein und derselben Frau. Der eine ist Graf Luna, der andere der Troubadour Manrico, der von der Zigeunerin Azucena an Sohnes statt großgezogen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Netrebko (Leonora) Plácido Domingo (Il Conte di Luna) Francesco Meli (Manrico) Marie-Nicole Lemieux (Azucena) Riccardo Zanellato (Ferrando) Originaltitel: Trovatore, Il Musik: Giuseppe Verdi