Classica 20:15 bis 20:40 Musik Bach, Brandenburgisches Konzert Nr. 5 D-Dur BWV 1050 D 1982 Stereo 16:9 Merken Nikolaus Harnoncourt dirigiert den Concentus musicus Wien. Aufgenommen im Bibliothekssaal des Klosters Wiblingen. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts etablierten sich im deutschsprachigen Raum neue, aus Italien stammende Formen der Orchestermusik: das Concerto grosso, in dem eine Gruppe von mehreren Instrumenten dem Orchester gegenübergestellt wird, und das Concerto, in dem ein Instrument mit dem Orchester in Wettstreit tritt. Johann Sebastian Bach beschäftigte sich mit diesen neuen Gattungen der Instrumentalmusik, als ihn Christian Ludwig Markgraf von Brandenburg um neue Kompositionen für seine Hauskapelle bat. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bach, Brandenburgisches Konzert Nr. 5 D-Dur BWV 1050 Musik: Johann Sebastian Bach