Heimatkanal 06:20 bis 07:35 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Rififi in Dimpfelbach D 1988 Stereo Heute im Theaterstadl: Für Bobby und seinen Freund Charly - ein "Möchtegern - Gaunergespann" - ist chronischer Geldmangel ein Dauerzustand. Was liegt näher, als mal so nebenbei der naheliegenden Bank einen nicht ganz legalen Besuch abzustatten. Doch leider ist Bobbys Routine in Sachen Banküberfall doch nicht so perfekt... Schauspieler: Peter Steiner (Mann an der Theke) Rudi Decker (Breitlinger Bobby) Erich Seyfried (Dengler Franze) Kathi Prechtl (Breitlinger Oma) Brigitte Haberstetter (Susi) Franz. A. Huber (Achinger Schorsch) Gerda Steiner-Schönberger (Babsi) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred M. Anders Drehbuch: Ulla Kling Kamera: Günter Handwerker