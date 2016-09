Beate Uhse TV 20:15 bis 20:35 Erotikserie Der Whistleblower Seitenwechsel D, E, GB 2015 Stereo 16:9 Merken In der letzten Folge der spannenden Agentenserie fährt die dubiose Anna ihre allerschärfsten Waffen auf. Sie will Edgars Codewörter, um an dessen brisante Daten zu gelangen. Doch Edgar wäre kein Whistleblower, wenn er sie nicht dazu bringen könnte, am Ende darauf zu pfeifen und sich lieber einem anderen Job zu widmen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der Whistleblower Regie: Paula Newman Altersempfehlung: ab 18