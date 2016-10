Sky Krimi 04:25 bis 05:30 Krimi The Fall - Tod in Belfast Folge: 9 GB 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Spector stattet einem seiner überlebenden Opfer ein Besuch im Krankenhaus ab. Kommissarin Gibson packt die Gelegenheit beim Schopf, um ihn zu lokalisieren und überwachen zu lassen. Als eine Leiche gefunden wird, die auf Rose Staggs Beschreibung passt, ist Gibsons Freude über den Erfolg schlagartig dahin und sie muss sich nun ihren schlimmsten Befürchtungen stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gillian Anderson (Stella Gibson) Jamie Dornan (Paul Spector) John Lynch (Jim Burns) Richard Clements (Rick Turner) Tim Loane (Ged Green) Aisling Franciosi (Katie Benedetto) Tara Lee (Daisy Drake) Originaltitel: The Fall Regie: Allan Cubitt Drehbuch: Allan Cubitt Kamera: Ruairí O'Brien Musik: Keefus Ciancia Altersempfehlung: ab 16