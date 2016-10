Sky Krimi 00:20 bis 01:10 Krimiserie Küstenwache Folge: 246 Sander in Gefahr D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach einer Grippe freut sich Kapitän Thure Sander auf einen neuen Einsatz an der Seite seiner Freundin Saskia Berg. Kurz vor dem Auslaufen, rempelt ihn ein Wäscherei-Mitarbeiter an. Sander misst dem keine Bedeutung zu. Bis ihn auf See ein anonymer Anruf ereilt: Ihm sei ein tödliches Gift injiziert worden. Nur wenn der Albatros-Kapitän den Befehlen des Anrufers folgt, werde er rechtzeitig das rettende Gegengift bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manou Lubowski (Thure Sander) Sabine Petzl (Saskia Berg) Lara-Isabelle Rentinck (Pia Cornelius) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Max Florian Hoppe (Benjamin "Ben" Asmus) Andreas Dobberkau (Marten Feddersen) Originaltitel: Küstenwache Regie: Tobias Stille Drehbuch: Martin Muser, Andreas Hug Kamera: Christian Klopp Musik: Carsten Rocker Altersempfehlung: ab 12