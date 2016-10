Sky Krimi 21:50 bis 22:40 Krimiserie Der Elefant - Mord verjährt nie Verlorene Jahre D 2005 Stereo Merken Die Polizei greift den verwirrten Richard Seemann auf. Der war vor 20 Jahren nach dem Mord an seinem Geschäftspartner untergetaucht. Der Fall scheint nun abgeschlossen. Doch Seemann wurde wegen Amnesie in die geschlossene Psychiatrie eingeliefert, sein Gedächtnis kann nichts mehr speichern. Kommissar Steiner zweifelt daher an Seemanns Täterschaft und geht der Sache auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Sarbacher (Matthias Steiner) Katharina Abt (Julia Gerling) Niels-Bruno Schmidt (Kommissar Andreas Zier) Lena Stolze (Polizeirat Dr. Krüger) Sissy Höfferer (Anke Seemann) Udo Schenk (Christoph Brandt) Christiane Lemm (Sabine Junghans) Originaltitel: Der Elefant: Mord verjährt nie Regie: Peter Keglevic Drehbuch: Frank Speelmans Kamera: Sebastian Edschmid Musik: Ulrich Reuter