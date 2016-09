Der 70-jährige Ben (Robert De Niro) hält nicht viel von einem ruhigen Lebensabend und wagt auf seine alten Tage nochmals eine berufliche Umschulung. Als Senior-Praktikant eines hippen Start-up-Unternehmens bringt der rüstige Golden Oldie ordentlich Schwung in die Firma von Chefin Jules (Anne Hathaway), die bald auch auf privater Ebene Vertrauen zu Ben fasst. - Ein Lob auf ältere Mitarbeiter: sympathisches Feel-good-Movie von der "Was Frauen wollen"-Regisseurin, mit den Oscar-Gewinnern Robert De Niro und Anne Hathaway. In Google-Kalender eintragen