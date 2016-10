RTL Crime 02:25 bis 03:10 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Cary Stayner GB 2012 Stereo 16:9 Merken 5. Staffel, Folge 4: Der berühmte Yosemite National Park in Kalifornien kommt 1999 aufgrund einer Mordserie an vier Menschen in die Schlagzeilen. Die Leichen von Carole Sund, ihrer 15-jährigen Tochter Juli, der Austauschstudentin Silvina Pelosso und des Nationalparkmitarbeiters Joie Armstrong werden an verschiedenen Stellen in unmittelbarer Nähe des Parks gefunden. Überraschenderweise handelt es sich bei dem Täter Cary Stayner um jemanden aus einer Familie der Gemeinde, die bereits einige Jahrzehnte zuvor mit einem furchtbaren Verbrechen konfrontiert wurde. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Taten? Waren diese vier seine einzigen Opfer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born To Kill? Altersempfehlung: ab 16