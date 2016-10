RTL Crime 16:25 bis 17:10 Krimiserie CSI: Vegas Neue Zeiten CDN, USA 2011 Stereo 16:9 Merken 12. Staffel, Folge 1: Auf einer nur 73 Sekunden dauernden Fahrt zwischen zwei Hotels kommt es zu einer Schießerei mit zwei Toten. Emmett, ein kleiner Junge, der Zeuge der Tat wurde, will ein "Alien" am Tatort gesehen haben. Doch was hat das vermeintliche "Alien" mit der mysteriösen Frau im roten Kleid und dem Mann zu tun, denen es vor dem Eintreffen der Ermittler gelungen ist, vom Tatort zu fliehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) Marg Helgenberger (Catherine Willows) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Scott "Carrot Top" Thompson (Himself) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Alec Smight Drehbuch: Gavin Harris Kamera: Christian Sebaldt Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12