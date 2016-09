RTL Crime 11:50 bis 12:35 Krimiserie Miami Vice Traumtrip USA 1988 Merken 5. Staffel, Folge 21: Im Drogenrausch springt ein Student von einem Universitätsgebäude. Crockett soll den Fall aufklären. Dazu schleust der Cop den jungen Polizisten Joey Hardin in die Drogenszene des Campus ein. Joey gerät an den Lehrer Terry Baines, der mit Drogen experimentiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Johnson (Detective James Crockett) Philip Michael Thomas (Detective Ricardo Tubbs) Saundra Santiago (Detective Gina Calabrese) Michael Talbott (Detective Stan Switek) Olivia Brown (Detective Trudy Joplin) Edward James Olmos (Lieutenant Martin Castillo) Justin Lazard (Joey "Fallon" Harden) Originaltitel: Miami Vice Regie: Robert Iscove Drehbuch: Robert Ward, Anthony Yerkovich Kamera: Victor Hammer Musik: Jan Hammer Altersempfehlung: ab 6