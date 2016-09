RTL Crime 06:30 bis 06:40 Dokumentation Serial Killers Fritz Haarmann D 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Haarmann sammelte am Bahnhof seine "Puppenjungs" auf. Er lockte sie zu sich nach Hause, indem er ihnen Essen und eine Bleibe versprach. Dort biss er ihnen nach dem Sex die Kehle durch und zerlegte sie. Er verkaufte das Fleisch der Jungen und versenkte die Knochen in der Leine. Indem die Polizei die Schädel der Opfer so präparierte, dass diese durch die Augenhöhlen rot leuchteten, bekamen sie Haarmann dazu, seine Taten zu gestehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Serial Killers Altersempfehlung: ab 16