Sky Action 21:15 bis 23:10 Actionfilm Corruptor - Im Zeichen der Korruption USA 1999 Stereo 16:9 HDTV Cop Danny Wallace (Mark Wahlberg) wird nach Chinatown versetzt. Dort nimmt ihn sein abgebrühter neuer Partner Chen (Chow Yun-Fat) unter die Fittiche. Was keiner ahnt: Danny ist keineswegs der unbedarfte Frischling, für den ihn jeder hält, sondern ein interner Ermittler. Er soll Nick unter die Lupe nehmen, der im Verdacht steht, von der chinesischen Mafia geschmiert zu werden. - Actiongeladener Cop-Krimi mit viel Schießpulver und überraschenden Wendungen. Schauspieler: Mark Wahlberg (Danny Wallace) Chow Yun-Fat (Nick Chen) Ric Young (Henry Lee) Paul Ben-Victor (Schabacker) Jon Kit Lee (Jack) Andrew Pang (Willy Ung) Byron Mann (Bobby Vu) Originaltitel: The Corruptor Regie: James Foley Drehbuch: Robert Pucci Kamera: Juan Ruiz-Anchia Musik: Junior Cyrus Baron, Carter Burwell