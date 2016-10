Sky Nostalgie 02:20 bis 04:05 Komödie Sieben Jahre Pech A 1957 20 40 60 80 100 Merken Vor sechs Jahren und elf Monaten hat der abergläubische Komponist Heinz Kersten (Adrian Hoven) einen Spiegel zerbrochen. Er will seiner Angebeteten Gerti (Gudula Blau) aber erst einen Antrag machen, wenn seine Pechsträhne vorbei ist. So lange soll sein Freund Paul (Gunther Philipp), als Diener getarnt, Gerti im Auge behalten. - Ernst Marischkas schwungvolles Remake seiner Komödie "Sieben Jahre Pech". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Hoven (Heinz Kersten) Gudula Blau (Gerti Teisinger) Gunther Philipp (Paul Liebling) Alice Kessler (Margit) Ellen Kessler (Flora Feuron) Richard Romanowsky (Dr. August Teisinger) Helmut Qualtinger (Direktor Wollner) Originaltitel: Scherben bringen Glück Regie: Ernst Marischka Drehbuch: Ernst Marischka Kamera: Georg Bruckbauer Musik: Anton Profes