KI.KA 20:10 bis 21:00 Jugendserie Trio - Die Kepler Diamanten Die Kidnapper / Gefährliche Glückwünsche N, D 2014-2016 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Neue Staffel Live TV Merken Die Kidnapper: Jemand versucht, Nora zu entführen. Nora kann jedoch die Kidnapper unerkannt verfolgen und klaut deren Handy. Lars gelingt es, das Handy zu hacken. Er findet dort Hinweise auf einen gewissen Schwartz, der als Schatzjäger bekannt ist und hinter den "Kepler Diamanten" her ist. Offenbar ist auch Noras Vater in die Sache verstrickt. Eigentlich wurde er nach einem Flugzeugabsturz für tot erklärt, nun aber gibt es Hinweise, dass er noch am Leben ist. Auf dem geklauten Handy ist sogar ein Foto ihres Vaters, aufgenommen vor einem Monat. Schwartz hält ihn gefangen und versucht mit der Entführung von Nora, ihren Vater zur erpressen, dass er ihm bei seiner Schatzsuche helfen soll. Gefährliche Glückwünsche: Der Musiklehrer der Schule in Skjåk kümmert sich sehr intensiv um den musikalischen Nachwuchs, besonders die Mädchen scheinen es ihm angetan zu haben... Während seiner Geburtstagsfeier in der Schule erleidet er plötzlich einen allergischen Schock. Irgendjemand muss heimlich Nüsse in den Kuchenteig getan haben. Der Verdacht fällt auf Nora und TRIO muss ihre Unschuld beweisen. Dabei hat Nora eigentlich ganz andere Sorgen: Kidnapper sind hinter ihr her und was ist nur mit ihrem verschwundenen Vater passiert? Keiner will ihr glauben, dass er noch am Leben ist, nicht mal ihre Mutter. Lars glaubt, dass sie nur dann die Wahrheit über Noras Vater erfahren werden, wenn sie den Schatz der "Kepler Diamanten" finden. Mit Emmas Hilfe findet er eine Schatzkarte und erste Hinweise auf den Schatz in Hamburg. Nora versucht unterdessen die Kidnapper mit dem geklauten Handy in eine Falle zu locken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Naomi Hasselberg Thorsrud (Nora) Oskar Lindquist (Simon) Bjørnar Lysfoss Hagesveen (Lars) Reidar Sørensen (Besten) Camilla Augusta Hallan (Lisa) Originaltitel: TRIO: Keplerdiamantene Regie: Arne Lindtner Naess, Morten Hovland Drehbuch: Trond Morten Venaasen, Morten Hovland Musik: Sindre Hotvedt, Stein Berge Svendsen