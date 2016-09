KI.KA 12:00 bis 14:00 Trickserie Kein Keks für Kobolde Freund oder Feind / Die Wette / Der Keksemacher / Rettet das Meerschwein / Sumpf ist Trumpf D, B, AUS 2010-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Freund oder Feind: Wieder mal ist es den Kobolden gelungen, unbemerkt einen Haufen Kekse vom Campingplatz zu mopsen. Der Weiße - der Hauptmann der fiesen Kobolde aus dem Sumpf - ist ein solcher Erfolg seiner Konkurrenten natürlich ein Dorn im Auge. Verfügen die etwas über besondere Tricks und Kniffe, unentdeckt in die Behausungen der Menschen vorzudringen? Freiwillig würden die Kobolde ihm jedenfalls nichts verraten. Überhaupt haben Feuerkopf, Neunauge und Siebenpunkt gerade Besseres zu tun. Klecks, ein fremder Kobold, ist Feuerkopf im Wald über den Weg gelaufen und gibt vor, mit Ach und Krach aus den Klauen des Weißen entkommen zu sein. Die Kobolde bieten Schutz und Hilfe an, und Klecks akzeptiert freudestrahlend. Merkwürdig nur, dass er schnell beginnt, seine Gastgeber gegeneinander auszuspielen, Misstrauen zu säen und ganz besonders großen Wert darauf zu legen, dass die unsere Freunde ihm alle Tricks und Kniffe verraten, wie man sich am ungefährdetsten die Lebensmittel der Camper unter den Nagel reißen kann. Die Wette: Mia nimmt an einem Aufsatzwettbewerb in der Schule teil. Das Thema ihres Aufsatzes lautet "Nahrungsmittel aus dem Wald". Mia ist guter Hoffnung, den Wettbewerb zu gewinnen, denn mit den Kobolden hat sie ja wunderbare Fachleute auf ihrer Seite, die sie über alles informieren können, was der Wald an Essbarem bietet. Doch Feuerkopf blockt! Er, dem die Menschen sowieso ein Dorn im Auge sind, ist nicht bereit, auch nur einen Krümmel seines Wissens an Mia zu verraten, ja er setzt alle Hebel in Bewegung, dass dies auch Neunauge und Siebenpunkt nicht gelingt. Die Folge ist sowohl, dass Mia mehr oder minder auf sich allein gestellt ist, als auch, dass Feuerkopf und Neunauge mächtig aneinander geraten. Als sich Mia entschließt, einen Tag und eine Nacht im Wald zuzubringen und auf diese Weise die Geheimnisse der Natur in Erfahrung zu bringen, wetten die Streithähne kurzerhand miteinander: wird sich Mia als ein Mensch erweisen, der unter Bäumen nicht überleben kann und dabei auch noch alle Natur vorsätzlich zerstört, wie Feuerkopf behauptet? Oder wird sie Feuerkopf eines Besseren belehren, wie es Mias Freundin Neunauge inständig hofft? Der Keksemacher: Neunauge, Feuerkopf und Siebenpunkt trauen ihren Augen kaum: Aus einem Ding, das wir "Toaster" nennen und das in einem der Wohnwagen auf dem nahem Campingplatz aufgestellt ist, springt - knusprig gebräunt - etwas Leckeres zu Essen! Ist das ein Zaubertrick? Oder was? Ein solcher Automat würde den Tisch der Kobolde ein für alle Mal decken. Ohne etwas dazuzutun, würde das Ding Futter ausschmeißen, mitten hinein in ihre offen stehenden Münder! Begeistert von solchen Aussichten machen sich unsere Freunde daran, dieses Wunderwerk zu klauen. Leider aber sind sie nicht die Einzigen, die es auf den Toaster abgesehen haben. Der Weiße samt seiner Getreuen, Grobklotz und Faulzahn, liegen ebenfalls schon auf der Lauer. Und als gäbe es damit nicht schon Schwierigkeiten genug, mischen sich auch noch Teufelblick, die ansässige Revierkatze - wild fauchend und mit bitter scharfen Krallen sowie Grobklotz' Kosetierchen, ein stinkender Floh, ins räuberische Spiel mit ein. Rettet das Meerschwein: An diesem Wochenende ist Mia an der Reihe, sich um das Meerschweinchen ihrer Schulklasse zu kümmern. In einem kleinen Käfig bringt sie es auf den Campingplatz, füttert es und ahnt nicht, was im nächsten Moment auf sie zukommt. Den Kobolden nämlich ist nicht entgangen, dass - wie sie finden - einer armen Kreatur durch Mia die Freiheit genommen ist. Schlimmer noch: sie bilden sich ein, dass für Mia das Schweinchen nichts ist als ein leckerer Sonntagsbraten! Kurz entschlossen brechen sie daraufhin in Mias Blockhütte ein und entführen das Tier. Allerdings sind sie basserstaunt, als sie feststellen müssen, dass das Schweinchen nicht das geringste Interesse zu haben scheint, sich um sich selbst zu kümmern, die Freiheit des Waldes zu nutzen oder sich bei den Kobolden für ihren selbstlosen Einsatz zu bedanken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Woodlies Regie: Alexis Stadermann Drehbuch: Gina Roncoli