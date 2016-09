KI.KA 10:20 bis 10:35 Magazin SingAlarm Gesund und fit durch Gesang! D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Gesund und fit durch Gesang!: Singa ist krank. Sie fühlt sich nicht gut. Um schnell wieder auf die Beine zu kommen, braucht sie viele Vitamine, am besten in einem Smoothie und dazu zur Aufmunterung Musik. Vitamine sind nämlich gesünder als Zuckerbonbons, die ihr der böse Zahnteufel anbietet. Genesungswünsche kommen von Daniel Kallauch mit dem Lied "Gute Besserung", Mai Cocopelli preist die Vorzüge eines Smoothie an und Bürger Lars Dietrich und Diane Weigmann singen als Studiogäste darüber, wie man gesunde Zähne erhält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SingAlarm Regie: W.A. Lange-Heukrodt Drehbuch: Juri Tetzlaff