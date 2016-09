KI.KA 06:30 bis 07:05 Trickserie Benjamin: bärenstark! Keiner will Tobias / Dr. Tiffanys Plüschomat / Florians Teddy-Instinkt GB, CDN 2003-2007 Stereo Live TV Merken Keiner will Tobias: Stubsi und Holly nehmen die übliche Abkürzung über den Rasen von Tobias' Haus. Doch diesmal stoppt Tobias die beiden mit Hilfe von Fletscher, dem Hund seines Kindes Moni. Er will nicht, dass die beiden oder sonst ein Teddy weiter diese Abkürzung benutzen. Stubsi und Holly haben genug, sie beantragen bei Ludwig von der Teddy-Vermittlungsstelle, dass Tobias abgelöst wird und von nun an kein Kind mehr bekommt. Ludwig erklärt, dafür müsse es Beweise geben, dass Tobias für seine Aufgabe ungeeignet ist. Es haben schon viele Teddys schlechte Erfahrungen mit Tobias gemacht. Und so haben Stubsi und Holly schnell eine lange Unterschriftenliste beisammen, die Tobias' Ablösung fordert. Aber hat einer der Teddys mal gefragt, wie Tobias sein Kind Moni behandelt? Dr. Tiffanys Plüschomat: Ben ruft Stubsi, er muss schnell nach Hause kommen, weil sein Kind Elisa gleich aufwachen wird. Als Elisa Stubsi umarmt, stellt sie fest, dass er ganz schön platt geworden ist. Ben macht Stubsi klar, dass die Zeit für seine erste Aufpolsterung gekommen ist. Er begleitet Stubsi zu Dr. Tiffany von Teddy-Pflege-und-Schönheitssalon. Ben weiß nichts davon, dass Dr. Tiffany das Aufpolstern nicht mehr selbst vornimmt, sondern dafür eine Maschine hat. Aber kein Teddy will in diese Maschine, denn jedem Teddy der bislang drin war, wurde fürchterlich schlecht. Edgar beauftragt Ben, das Dr. Tiffany zu sagen. Aber Ben traut sich nicht. Erst als alle Teddys sich endgültig weigern, sieht er, dass er um diese Aufgabe nicht herumkommt. Wie wird Dr. Tiffany der Beschwerde begegnen? Florians Teddy-Instinkt: Ben und Edgar schmücken den Eingang des Honig-Bär-Cafés mit Lavendelblüten. Denn Lavendel hält die für Teddys gefährlichen Monster-Motten zurück, die ansonsten gerne mal an der weichen Füllung der Teddys knabbern. Leider gehen die Lavendelblüten zur Neige. Nachschub können die Teddys bekommen, sobald sich Florian, der Gärtnerbär, daran erinnert, wo er ein zusätzliches Lavendelbeet angelegt hat. Zusammen mit Ben und einigen Teddykindern, darunter Stubsi, macht sich Florian auf den Weg, alleine seinem Instinkt vertrauend. Denn er hat schon längst vergessen, wo das Beet ist. Schon ganz weit weg von zuhause kommen die Teddys an ein Feld voller Milchkraut, wo es von Motten nur so wimmelt. Die armen Teddys! Wird Florian den Lavendel noch rechtzeitig finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Matthias Klimsa (Benjamin Bär) Henry Stange (Stubsi) Gerhart Hinze (Tobias) Anton Sprick (Max) Linda Fölster (Elisa) Martin Lohmann (Simon) Joey Cordevin (Laura) Originaltitel: The Secret World of Benjamin Bear Regie: Chris Schouten Drehbuch: Bob Ardiel, Don Arioli, Jill Brett