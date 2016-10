FOX 02:15 bis 02:55 Mysteryserie The Walking Dead Stirb und töte USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Rick leidet an Halluzinationen und Visionen - er sieht überall seine verstorbene Frau Lori. Besonders nachdem er sich von der Gefängnisgruppe abgesetzt hat, wird seine Lage immer unsicherer. Die wieder vereinten Dixon-Brüder bleiben indes ein Unsicherheitsfaktor und der Governor hat wieder einmal gezeigt, dass ihm nicht zu trauen ist. Obwohl er Andrea das Gegenteil versprochen hatte, rächt er sich für den Angriff auf Woodbury ganz fürchterlich an der Gefängnisgruppe. Woodburys Entwicklung zu einem Polizeistaat löst in Andrea zunehmend Unbehagen aus. Weil nun die Sicherheit von Rick und seinen Leuten akut gefährdet ist, müssen sie sc In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Laurie Holden (Andrea) Lauren Cohan (Maggie Greene) David Morrissey (The Governor) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Glen Mazzara Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary